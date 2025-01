Nach dem Krieg ist vor dem Krieg

Am 27. November trat nach mehr als einem Jahr des gegenseitigen Beschusses und schließlich des Einmarsches Israels in den südlichen Libanon ein Waffenstillstand mit der schiitischen Terrormiliz Hisbollah in Kraft. 60 Tage – so heißt es in dem Abkommen – habe die Hisbollah Zeit, sich aus dem Grenzgebiet mit Israel hinter den Litani-Fluss zurückzuziehen. Parallel solle Israel seine Truppen aus dem Südlibanon zurückbeordern.