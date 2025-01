Immobilienmakler (94) überfallen und ausgeraubt

Gebrochene Rippe, Schürfwunden, Hämatome

Doch von Anfang an: Unter dem Vorwand, auf der Suche nach einem passenden Haus zu sein, tauchen zwei potenzielle Kunden an besagtem Abend im Büro des Immobilienmaklers auf. Völlig unvermittelt legt einer von ihnen dem Geschäftsmann ein Drohschreiben unter die Nase hält: „Du schuldest unserem Chef 170.000 Euro. Leg das Geld auf den Tisch und wir gehen“, steht auf dem Zettel. „Ich schulde niemandem etwas und wusste daher auch nicht, was das soll“, berichtet das Opfer in seiner Einvernahme bei Gericht. Dann sei alles sehr schnell gegangen, sagt der Überfallene und meint damit sein erlittenes Martyrium. Eine gebrochene Rippe, zahlreiche Schürfwunden und Hämatome werden bei ihm später im Spital diagnostiziert.