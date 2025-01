Manchen in der ÖVP dreht es derzeit den Magen um

Offenbar soll man einfach nicht alles so ernst nehmen. Schließlich wird auch in Salzburg Karoline Edtstadler Landeshauptfrau, obwohl der amtierende Landeshauptmann das bis zuletzt bestritten hat. Dessen oberösterreichischer Kollege räumt zu all diesen Windungen und Wendungen zwar nicht Tränen, aber zumindest Magenweh ein. Man werde Blau-Schwarz im Bund „mit viel Magenschoner“ überwinden.