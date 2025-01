Berry spendet all ihre Kleidung, Curtis 1 Million

„Packe meinen gesamten Kleiderschrank“

Jene Stars, die von der Feuer-Katastrophe verschont blieben, versuchen nun zu helfen, so gut es geht. So meldete sich Halle Berry auf Instagram und verriet, dass sie ihre Kleidung spendet. „Ich packe meinen gesamten Kleiderschrank ein und bin auf dem Weg zu Coop“, schrieb die Oscarpreisträgerin zu einem Clip, in dem der Shop zu sehen ist.