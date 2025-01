Hilton zeigt ihr vom Feuer völlig zerstörtes Heim

Erinnerungen „zu Asche zerfallen“

Dieses Haus, von dem nach den verheerenden Bränden in Los Angeles nur noch wenige Mauern übrig sind, wie man in dem Video sehen kann, sei „nicht nur ein Ort zum Leben“ gewesen, erklärte die 43-Jährige sichtlich bewegt. „Es war der Ort, an dem wir als Familie geträumt, gelacht und die schönsten Erinnerungen geschaffen haben.“ Es sei deshalb „unbeschreiblich niederschmetternd“ zu sehen, „wie es zu Asche zerfällt“.