Gastronom trennt sich von seinen Lokalen und Cafés

„Hiermit dürfen wir Ihnen bekanntgeben, dass sich die KaBB GmbH von sämtlichen Gastro-Beteiligungen getrennt hat. Wir bitten somit darum, Anfragen in Bezug auf die verschiedenen Betriebe an die neuen Eigentümer zu richten, die im Firmenbuch ersichtlich sind. Geschäftsführer Philipp Kaufmann: „Es liegt in der Natur unseres Geschäftsmodells, Unternehmen zu akquirieren, sie zu begleiten und schließlich weiter zu veräußern, was hiermit geschehen ist. Ich wünsche den neuen Betreibern für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“ Mit dieser Presseaussendung hat sich Multi-Gastronom Philipp Kaufmann nach den unzähligen Ungereimtheiten der letzten Wochen und Monate nun selbst aus dem Spiel genommen.