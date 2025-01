Diese Lehrberufe sind derzeit am beliebtesten

22.177 Lehrlinge machen aktuell in Oberösterreich eine Lehre, damit ist das Bundesland auch im Vergleich mit den anderen Regionen Österreichs Spitzenreiter. In Wien machen 18.232 Jugendliche eine Lehre, in Niederösterreich sind es 16.987. Lehrlingsschlusslicht in Österreich ist das Burgenland mit 2505 Lehrlingen.