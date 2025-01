„Die KTM-Insolvenz hat Verunsicherung verstärkt“

„Wir brauchen den festen Glauben an die Zukunft und an uns selbst. Zuversicht ist essenziell für den Erfolg unserer Wirtschaft. Ohne gute Stimmung wird nicht investiert“, so Gasselsberger. Der Bank-Manager sprach zugleich von einem dramatischen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit: „Rundum sind wir in Abhängigkeiten geraten – von China, von Energie- und Rohstoffimporten, von unsicheren Transportwegen und von Amerika.“