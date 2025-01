Nach Cyber-Attacke: „Bei uns geht nichts mehr“

Ein Internet-Angriff legt seit Mittwoch in der Früh ein Hotel in Großarl lahm. „Nichts geht mehr bei uns. Sämtliche Computer sind gesperrt“, sagt der Hotelier, der ungenannt bleiben möchte. „Es ist ein bisserl wie vor 30 Jahren“, beweist der Pongauer Galgenhumor. Rechnungen werden manuell geschrieben. An- und Abreisen finden statt, nur bei den Buchungen geht derzeit nichts mehr.