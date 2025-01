Maxi Taucher ist die neue Nummer eins!

Schon seit Jahren stellt der 17-jährige Taucher sein Talent auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis, was ihm die Weltmeistertitel im Einzel und Doppel in Tarbes (Fra) 2023 sowie den prestigeträchtigen Sieg bei den French Open 2024 einbrachte, sein erster Grand-Slam-Titel. Der Hohenemser zählt seit Jahren zu den besten Nachwuchsspielern der Welt. „Es fühlt sich sehr gut an, da ich sehr lange auf dieses Ziel hingearbeitet habe“, jubelt Maxi, der ein großer Fan von Rafael Nadal und Yanik Sinner ist und verspricht: „Ich werde mein Bestes geben, dass ich die Position auch noch lange halten kann.“