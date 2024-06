Maxi Taucher räumte bei den French Open alles ab

Für den 16-jährigen Hohenemser sind die French Open in Paris zu einem einzigen Triumphzug geworden, er spielte teilweise in einer eigenen Liga. Das Finale im Einzelbewerb der Junioren war allerdings ein Fight auf Messers Schneider. Mit dem besseren Ende für Taucher: In einer sehenswerten Partie konnte er sich hauchdünn in drei Sätzen gegen den an Nummer zwei gesetzten Niederländer Ivar Van Rijt durchsetzen, der letzte Satz wurde erst im Match-Tiebreak entschieden (2:6, 6:4 und 10:8).