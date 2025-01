Atterseekreis: „Wiederaufbau-Plan für Österreich“

In der aktuellen Ausgabe des „Attersee Reports“ („Die aufgeschobene Wende“), der in regelmäßigen Abständen erscheint und rechten Autoren Platz bietet, schreibt Nemeth: Nach fünf Jahren Koalition aus ÖVP und Grünen bräuchte „Österreich in Wahrheit einen Wiederaufbau-Plan“. Die ÖVP nehme den Niedergang des Landes in Kauf, um den Kanzlersessel zu retten. Als die aktuelle Ausgabe erschien, war die FPÖ noch nicht im Spiel. Jetzt wird sie damit beginnen, ihre diskutierten Pläne in die Tat umzusetzen. ÖVP hin oder her.