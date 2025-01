Hautnah mit Michaela Dorfmeister am Semmering

Was für ein Erlebnis! Am 28. und 29. Dezember verwandelte sich der Semmering in den Hotspot des Ski-Weltcups. Doch bevor die Weltelite im Riesentorlauf und Slalom um die Bestzeiten kämpfte, durften die „Krone“-Bestzeit-Gewinner die Strecke erobern – und zwar an der Seite von niemand Geringerem als Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister!