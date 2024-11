Die beste Zeit beim Alpinen Ski-Weltcup erleben!

Start frei für das sensationelle Ski-Gewinnspiel der „Krone“: Es geht um 1000 Tickets, Goodies der Ski-Austria-Partner und unvergessliche „Bestzeit“-Erlebnisse am Semmering, in St. Anton am Arlberg, in Flachau und in Schladming. Da schlägt jedes österreichische Ski-Herz höher!