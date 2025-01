Die „Krone“-Bestzeit Gewinner beim Weltcup

So war das Meet & Greet mit Michaela Kirchgasser

Die Gewinner der „Krone“-Bestzeit konnten Ihr Glück bei der Ankunft nicht fassen, eine dreifache Weltmeisterin als Mentorin zu haben. Die Weltcup-Strecke zu befahren war für die Gewinner auch ein besonders Erlebnis und zeigte Ihnen einen Hauch davon, was unsere ÖSV-Damen beim Nachtslalom in der Flachau leisteten. Auch die Geheimnisse für den Erfolg auf der eisigen Hermann Maier Strecke hat die ÖSV-Legende mit den Gewinner geteilt.