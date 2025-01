Babler will Blau-Schwarz auf die Finger schauen

SPÖ-Chef Andreas Babler wollte Vizekanzler in der Zuckerl-Koalition werden, muss stattdessen jetzt aber die roten Reihen auf Oppositionsarbeit einschwören. Wer von der ÖVP den Pakt mit den Roten bis zuletzt retten wollte und auf welche Themen er in der neuen Rolle besonders setzen will.