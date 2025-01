Autolenker fuhr Passantin (20) über den Fuß

Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße in Lauterach, auf Höhe Apotheke Lauterach, zu einem Unfall im Straßenverkehr, bei dem eine 20-Jährige verletzt wurde. Die Frau überquerte bei Grünlicht einen Schutzweg, als sich ein unbekannter Autolenker, von Dornbirn in Richtung Bregenz fahrend, näherte und der Passantin mit einem Reifen über den Fuß fuhr.