Rot-weiß-rote Adler-Dominanz ist ein „Alarmsignal“

In seiner Rolle als Experte bei Eurosport analysierte der Vorarlberger die jüngsten Erfolge von Österreichs Skispringer bei der Vierschanzentournee. Darunter auch den unglücklichen Moment von Stefan Kraft, als er lange auf die grüne Ampel warten musste. „Es war im Grunde richtig zu warten. Warum man für den zweiten Durchgang eine Luke höher geht, wird das Geheimnis der Jury bleiben“, so Schuster. „Das ging zunächst gut, weil der Rückenwind auch wirklich stark war, aber er musste es eben auch bleiben, um diese Startluke zu rechtfertigen. Ausgerechnet beim letzten Springer ist dann der Rückenwind eingeschlafen und hat für die lange Wartezeit gesorgt.“ Am Ende wurde Kraft Dritter. Den Tourneesieg feierte der 22-jährige Daniel Tschofenig.