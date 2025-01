Zahlreiche Fahrzeugbergungen im Lungau

Zu Mittag rutschte ein Autolenker auf der B95 bei der Umfahrung Mauterndorf von der Fahrbahn und blieb in der Böschung hängen. Eine gute Stunde später flog in Thomatal ein Kleintransporter von der Straße und landete im Bankett. Nicht einmal eine Stunde später wurde die Feuerwehr Tamsweg alarmiert. Auf der B96 kam ein Auto im Ortsteil Penk von der Fahrbahn ab und rutschte über eine steile Böschung in einen Zaun. Die Bundesstraße war während der Bergung eine halbe Stunde lang gesperrt.