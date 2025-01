Pkw stürzte in Graben und landete am Dach

Am Dienstag erlebte die Feuerwehr Kobenz (Bezirk Murtal) ein Déjà-vu: An derselben Stelle, wo auch vor zweieinhalb Wochen ein Auto in den Graben stürzte, kam abermals ein Pkw am Dach zu liegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lenker gegen 20.30 von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Bachbett zum Stillstand.