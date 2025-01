Ehrenhandel und ein blutiger Streit wegen Musik

Fall 2: der Musik-Streit.

Ein Ukrainer (47) mit pro-russischer Haltung, der erst im Mai 2024 nach Österreich kam und sich hierzulande eine Flüchtlingsunterkunft mit zwei anderen Ukrainern teilte, muss sich dem Vorwurf des versuchten Mordes stellen. Laut Anklage spielte der Ukraine-Russland-Konflikt bei der Tat eine Rolle: Der 47-Jährige hatte immer wieder russisch-nationale Musik laut über sein Handy abgespielt. So auch am 23. September, als es in der gemeinsamen Küche deswegen zum Streit mit den zwei Landsmännern kam: Im Zuge dessen griff der 47-Jährige in die Besteckschublade, packte zwei Messer und stach den Vorwürfen nach zweimal auf einen Widersacher (25) ein. Das Opfer konnte sich ins Bad flüchten – der Angreifer soll ihm nachgelaufen und mehrfach auch gegen die Tür gestochen haben. AL