Banden-Gewalt mit Messern und Stöcken in Lehen

Die Nacht auf den 1. Februar war eine der blutigsten in diesem Jahr: Zwei Messerstechereien im Salzburger Stadtteil Lehen beschäftigten die Einsatzkräfte. Einer der beiden Kriminalfälle, eine Massenschlägerei unter zwei rivalisierenden Syrer-Banden, beschäftigte am Montag das Salzburger Landesgericht: Damals gerieten mehr als ein Dutzend Syrer in Streit – eine Massenschlägerei mit Messern, Holzstöcken und Stangen zwischen zwei Gruppen entfachte. Diese Art von Banden-Kriminalität hatte in den vergangenen Wochen mehrfach österreichweite Schlagzeilen ausgelöst – Stichwort Wiener Reumannplatz.