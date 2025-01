„Darf mich davon nicht narrisch machen lassen!“

Nach einem 2024, das sportlich zum Vergessen war, startet Marco Schwarz frohen Mutes in das neue Jahr. Der Kärntner trainierte über die Feiertage unter anderem Super-G in Saalbach, fiebert jetzt den Jänner-Klassikern entgegen. Vor dem Slalom am Mittwoch in Madonna, an den Schwarz besondere Erinnerungen hat, nahm er sich Zeit für die „Krone“.