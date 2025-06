Im Video: Botafogo erkämpft sich Auftaktsieg!

Botafogo hat bei der Fußball-Klub-WM in den USA gleich zu Beginn die ersten drei Punkte eingefahren. Der brasilianische Meister setzte sich in der Gruppe B am Sonntag erwartungsgemäß gegen die gastgebenden Seattle Sounders 2:1 durch und fixierte damit genauso wie Paris St. Germain einen erfolgreichen Start. Der französische Champions-League-Sieger hatte zuvor Atletico Madrid klar 4:0 bezwungen. Zwei Treffer in der ersten Hälfte brachten bereits die Entscheidung.