Nach Corona-Millionen rutscht Reisefirma in Pleite

Mit einer Hiobsbotschaft wurden die 116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH in Stans konfrontiert. Am Dienstag wurde bekannt, dass das Unternehmen einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Innsbruck eingebracht hat, das am Nachmittag eröffnet wurde.