Tiroler Reisefirma schlittert in Millionenpleite

Die „Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH“ wurde 1989 gegründet. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens liegt laut Creditforum in der Veranstaltung von Gruppenreisen. „Bei diesen Reisen handelt es sich überwiegend um kulturelle Rundreisen in Europa, die als geführte Gruppenreisen angeboten werden. Wesentliche Quellmärkte (Märkte der Kunden) der Antragstellerin sind Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich. Wesentliche Zielmärkte (Destinationen) sind Kroatien, Portugal und Österreich“, so das Creditforum in einer Aussendung.