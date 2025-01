Welche Epidemien Amerika für immer veränderten

Eingeschleppte Krankheiten begünstigten die militärische Überlegenheit

Von der Karibik gelangten die Epidemien an die Küste von Mittelamerika und breiteten sich von dort über das gesamte Festland aus. Die Sterberaten unter den Azteken und Mayas in Mittelamerika waren so hoch, dass die Azteken eine neue Zeitrechnung begannen: Der Beginn der ersten Epidemie wurde bei ihnen zum Jahr Null. Es ist unbestritten, dass die schnelle Eroberung Amerikas nicht allein auf die militärische Überlegenheit der Europäer zurückzuführen ist, sondern auch auf die von ihnen eingeschleppten Krankheiten, die die indigene Bevölkerung nur so dahinrafften.