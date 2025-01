Kickl bei Van der Bellen: Alles blickt auf Hofburg

Erhält FPÖ-Chef gleich den Auftrag zur Regierungsbildung?

Jetzt liegt der Ball bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der am Sonntag verkündete, am Montagvormittag FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Hofburg zu treffen. Es wird erwartet, dass Kickl nun doch als Chef der stimmenstärksten Partei den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhalten wird.