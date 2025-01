ÖVP-Sagartz: „Wahlsieger FPÖ ist nun an der Reihe“

Türkise Sorge um Krise

„Dieser Schritt ist unbedingt notwendig, um eine veritable Krise in Österreich zu verhindern“, erklärte Sagartz. Es sei an der Zeit, politische Gräben zuzuschütten. Alle Verantwortungsträger in der Republik seien somit aufgefordert, aufeinander zuzugehen und Brücken zu bauen, sagte er.