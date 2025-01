Bergisel-Springen in Innsbruck ab 13.30 Uhr LIVE

Der internationalen Konkurrenz, angeführt von Gregor Deschwanden und Johann Andre Forfang, fehlen bereits 13,6 respektive 22,5 Punkte auf Tschofenig. Dass er es in seiner Wahlheimat bisher noch nicht aufs Stockerl schaffte, ist für den Kärntner in seinem derzeitigen „Flow“ nebensächlich. „In den letzten Jahren war ich während der Tournee in einem Formtief, das ist heuer ganz anders. Die Ausgangsposition ist sehr gut, und ich springe extrem gern am Bergisel“, sagte der Garmisch-Sieger.