Tschofenig: „Sch…! War fast schon verzweifelt“

Dort war Tschofenig tatsächlich nicht so recht auf Touren gekommen. „Ich dachte mir: Sch...!“, meinte der Kärntner. Es habe „einfach nicht funktioniert“. Und dann kam der erste Durchgang beim Bergisel-Springen in Innsbruck. 132,5 Meter, dreimal die Note 19,5 – ein wahrer Befreiungsschlag. Dass es jetzt so knapp hergeht, ist echt genial für uns. Ich war auch überrascht, dass es so weit geht, war auch unsicher mit der Landung.“