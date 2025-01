Mit Casanova, Idefix und Snoopy auf Wanderung

Durch Fernsehbericht im Alpaka-Fieber

Doch wie kommt man im malerischen Kärnten in der Nähe des Lorenziberges auf die Idee Alpakas zu halten? „Zufällig durch einen Schweizer Fernsehbericht. Davor haben wir alle möglichen Tierarten durchgedacht, von Pferden über Schafe bis hin zu Kühen, bis wir eben vom Alpaka-Fieber gepackt worden sind.“ Auf 15. 000 Quadratmetern, welche schwer zu bewirtschaften sind, können sich die 16 flauschigen Tierchen so richtig austoben. „Alpakas sind in der Haltung relativ unkompliziert. Wir sind täglich bei den Tieren, was wir ausschließlich in der Freizeit machen.“ erzählen die zertifizierten Coaches.