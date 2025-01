„Die Flieger treiben hier ein großes Unwesen“

Tauwetter brachte Leichen zum Vorschein

Als es zu tauen anfing, kamen die Leichen der im Herbst gefallenen Soldaten zum Vorschein. Tagtäglich waren wir damit beschäftigt, sie in diesen Höhen auf eine Wiese zu befördern, wo wir sie dann in ein Massengrab betteten. Die Feldwache, die ich zu befehligen hatte, befand sich in einem Erdloch, in dem wir uns zusammenkauerten. Nur in der Nacht konnten wir in der Mitte ein Feuer machen und uns etwas wärmen. Nun fing es zu regnen und zu schneien an. Wir wurden in unserer Erdbehausung ganz durchnässt. Das ist ein elendes Dasein und man ist schon ganz abgestumpft gegen all die Strapazen.