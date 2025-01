ÖBB investieren heuer 74 Millionen Euro im Ländle

Ein attraktives und leistungsfähiges Mobilitätsangebot wollen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding, auch in Vorarlberg auf Schiene bringen. So wird in diesem Jahr erneut fleißig gebaut. Von 330 Millionen Euro, die gemäß Rahmenplan 2024 bis 2029 für das Ländle vorgesehen sind, fließen dieses Jahr rund 74 Millionen Euro in den Bau folgender Projekte: