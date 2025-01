Glatteisgefahr: Wechselhaftes Wetter in Österreich

Eine Kaltfront bringt am Dienstag dichte Wolken und anfangs Regen. Im Laufe des Tages sinkt die Schneefallgrenze von 700 auf 300 Meter im Nordwesten, und der Regen geht zunehmend in Schnee über. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus ein und plus fünf Grad, tagsüber bei zwei bis elf Grad. Mit der Kaltluft am Abend fallen die Temperaturen wieder auf minus zwei bis plus vier Grad.