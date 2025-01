Mit dem Nebel soll es jetzt einmal vorbei sein

Am Neujahrstag setzte sich die meteorologische „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ in Oberösterreich noch einmal fort. Während die „Oberschicht“ im Mühlviertel schon am Morgen die volle Sonne genießen konnte, gab’s bis zum Nachmittag im Donauraum vor allem Nebel. So hatte es beispielsweise um 12.30 Uhr in Zwettl an der Rodl 7 Grad plus, in Linz hingegen minus 1 Grad. Dieser Inversion genannte Effekt hatte besonders im November die Bewohner der Linzer „Tiefebene“ in die Herbstdepression getrieben.