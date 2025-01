Wieso die ARD die Mühlviertler Anzugträger liebt

Saunatemperaturen in der Berliner U-Bahn

Einzige (kleinere) Probleme waren eine Bierdusche im Spiel gegen Polen und die Saunatemperaturen in der Berliner U-Bahn. So mussten einige Anzüge in die Reinigung. Wolfmayr erinnert sich immer noch mit Gänsehaut an das Turnier zurück: „Diese EURO war ein unvergessliches Fest. Wir hatten grenzgeniale Erlebnisse und haben ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Alle vier Österreich-Spiele waren von der Stimmung ein Wahnsinn.“ Die heurigen Nations-League-Spiele in Linz genossen die Oberösterreicher wegen des Heimfaktors besonders. Dabei gab es auch eine lustige Anekdote: „Wir haben einen Fanmarsch mit 100 Leuten organisiert. Dafür wurden laut Vorschrift extra Straßen abgesperrt und zwei Streifenwagen der Polizei haben uns begleitet.“