Fiese Psychospiele sind im ÖSV-Team unerwünscht

„Es ist passiert, aus Fehlern lernt man“, meinte der Salzburger nach dem Wettkampf und fügte wortgewaltig an: „Im Finale habe ich meine Eier in die Hand genommen.“ Aus Sicht des 26-Jährigen ist vor den beiden Heimbewerben in Innsbruck sowie in Bischofshofen „noch alles drin“. Er weiß aber auch: „Es wird nicht leicht!“