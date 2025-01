Täter von New Orleans hatte IS-Flagge bei sich

Der Angriff ereignete sich um 3.15 Uhr (Ortszeit, 10.15 Uhr MEZ). Im betroffenen Ausgehviertel French Quarter gab es viele Silvesterpartys, darunter LGBTQ-Partys und eine Travestieshow. Am Neujahrstag war in New Orleans zudem der Sugar Bowl angesetzt, ein Footballspiel, zu dem viele Fans in die Stadt reisten. Dieses sollte auch wie geplant stattfinden.