Vier Neujahrsbabys haben Licht der Welt erblickt

Das Rennen um das Kärntner Neujahrsbaby ging nach St. Veit – dort erblickte um 0.44 Uhr ein Baby das Licht der Welt. Um 1.13 Uhr war es dann in Klagenfurt so weit und ein kleiner gesunder Bub kam auf die Welt. Weniger als drei Stunden danach, um 4.01 Uhr, folgte dann die neueste Villacherin. Enna ist 50 Zentimeter groß, wiegt 2,9 Kilogramm und setzt sogar eine Familientradition fort – schon ihre Mutter war ein Neujahrsbaby, als sie vor 38 Jahren das Licht der Welt erblickte. Und um 6.07 kam der kleine Ben aus Friesach im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit auf die Welt.