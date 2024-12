Neue Liebe, schlüpfrige Entdeckung und ein Fauxpas

Ivanović sorgte für Verwunderung

Ex-Tennis-Göttin Ana Ivanović leistete sich wohl den Verwechslungs-Fauxpas des Jahres. Sie urlaubte im Spätsommer am schönen Fuschlsee und postete auf Instagram schwerverliebt darüber. Allerdings mit einem kleinen Haken: Ivanović verlegte den Salzburger See irrtümlich zu unseren Nachbarn nach Deutschland. „Es sieht aus wie in der Karibik, es fühlt sich an wie in der Karibik – ist aber in Bayern“, schrieb die 37-Jährige unter das Foto.