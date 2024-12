Stürmische Silvesternacht: Mehrere Partys abgesagt

Der Höhepunkt von Silvester ist der Moment, wenn das neue Jahr beginnt. Das gemeinsame Zählen bis Mitternacht schafft ein Gefühl der Gemeinschaft. Noch besonderer wird der Jahreswechsel in festlicher Atmosphäre, guter Musik und einer imposanten Farbexplosion am Nachthimmel. Doch genau dazu wird es vielerorts wohl nicht kommen, wie etwa in Teilen Großbritanniens, in Norddeutschland, Skandinavien und weiteren Regionen.