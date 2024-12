Mehrheit der Österreicher genießt Feuerwerk

Feuerwerk birgt auch Gefahren

Und 15 Prozent der Befragten behaupten, dass sie durch Feuerwerkskörper schon einmal einen Schaden erfahren haben – entweder am eigenen Leib oder in Form von Sachschäden. 3,6 Prozent wurden leicht verletzt, bei drei Prozent erlitt eine Person aus dem gleichen Haushalt Blessuren. Bei ebenso vielen sei ein Sachschaden entstanden, bei zwei Prozent wurde ihr Auto in Mitleidenschaft gezogen, bei ebenfalls zwei Prozent war es das Haus oder die Wohnung.