Sarah Connor kehrt ohne Angst zu Unfallort zurück

Der Ton macht bekanntlich auch bei den Festspielen die Musik: Präsidentin Kristina Hammer beendet das Jahr am Silvesterabend mit der Operette „Die Fledermaus“ in der Wiener Staatsoper. „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“, heißt es darin. Ausschweifend gefeiert wird heute bei Familie Hammer aber nicht: Das Neujahrskonzert steht am Tag danach an. „Die Wiener Philharmoniker spielen ja auch bei unseren Festspielen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig auf Dirigent Riccardo Muti!“.