„Dieser Platz am Stockerl ist auch für meine Oma“

„Wunderschön, das Jahr so abzuschließen“, fand die beste ÖSV-Technikerin, die am Zauberberg nach Set-up-Änderung vom siebenten auf den dritten Platz vorbrauste. „Im ersten Lauf hat es nicht so funktioniert wie gewollt. Umso erleichterter bin ich, dass der zweite wie vorgenommen war. Richtig cool und am Limit“, so „Liensi“, die ihr 17. Weltcup-Podium jemand Speziellem widmete. „Dieser Stockerlplatz ist auch für meine Oma, die gerade erst verstorben ist. Sie ist immer sehr gerne hierher nach Niederösterreich gekommen.“ Hier, wo die Vorarlbergerin schon 2020 Slalom-Zweite wurde und nach dem selben Platz in Levi nun das zweite Saison-Stockerl feierte. „Es fühlt sich gut an, wenn man sich in solchen Sphären bewegen kann.“