Slalom am Semmering ab 10.30 Uhr LIVE

Überraschend, aber wahr: Katharina Liensberger führt das ausgedünnte Teilnehmerfeld als erfolgreichste Läuferin in den Semmering-Slalom an. Öfter als die Weltmeisterin von 2021, die dreimal im Weltcup triumphiert hat, gewann niemand von der verbliebenen Konkurrenz im Weltcup. Dass ihre Erfolgschancen durch die Absenzen der verletzten Mikaela Shiffrin (62 Siege) und Petra Vlhova (22) gestiegen sind, will die Vorarlbergerin nicht überbewerten.