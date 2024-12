Hunderte Liter Treibstoff aus Fahrzeugen abgepumpt

Von 24. bis 27. Dezember schlugen derzeit noch unbekannte Täter auf mehreren Parkplätzen in Leibnitz zu und zapften Treibstoff ab. So pumpten sie von einem Lkw, der in Landscha an der Mur abgestellt war, mehrere hunder Liter Diesel ab. Dasselbe geschah in diesem Zeitraum auf dem Park&Ride-Parkplatz in Gralla, Feldmüllerweg, sowie in der Schulstraße – die Tanks wurden angebohrt und „Sprudel“ ausgeleitet.