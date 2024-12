Neuer Rekord! 100.000 Euro für den guten Zweck

Einziger Wermutstropfen diesmal: Sowohl Rekordsieger Sturm (Platz sechs) als auch Titelverteidiger GAK (3.) hatten um den Turniersieg ausnahmsweise kein Wörtchen mitzureden. Den schnappte sich das Team Kroatien nach einem 6:4 im Thriller-Finale gegen Rapid.“Nur Lob gegeben“„Wir sind rundum glücklich, alle waren zufrieden – Fans, Spieler und Sponsoren. Es hat nur Lob gegeben, alle Mannschaften würden gerne wieder kommen“, sagte Andi Cretnik. Bereits zum fünften Mal fand das Benefizturnier statt, heuer gab es zudem einen neuen Rekord. „Inklusive der Auktion haben wir knapp 100.000 Euro für die gute Sache zusammen gebracht. Die gesamten Einnahmen kommen wie immer Familien in der Steiermark zugute, denen es nicht so gut geht“, so Cretnik, der mit Oliver Wieser am bisherigen Turnierrahmen festhält.