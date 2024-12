Silvester: Gmunden-Trainer als Party-Crasher

Crab passt auf

„Sie sind Profis und wissen, worum es geht. Spätestens um ein Uhr früh werden alle in ihren Betten sein. Außerdem hat sie Trainer Thomas Crab fest im Griff. Er wohnt in Altmünster im selben Haus wie unsere US-Legionäre und hat sie quasi in Sichtweite. Wenn da jemand zu viel feiert, dann würde unser Coach das sofort merken“, lacht Stelzer, der sich selbst diesmal eine Auszeit vom Basketball gönnt und bis nach dem Derby einige Tage im spanischen Valencia einen Kurzurlaub verbringt.: „Ich flüchte vor der obligaten Kracherei zum Jahreswechsel, in Spanien sind Knallkörper glücklicherweise nicht üblich“, so Stelzer.