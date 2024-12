Pioneers gaben Rote Laterne ab und fordern Meister

Zum Jahresende kommen die Pioneers Vorarlberg doch noch einmal in Fahrt! Nach dem klaren 4:1 bei Asiago holten sich die Ländle-Cracks nun auch im Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Und gaben damit auch die Rote Laterne in der ICE Hockey League an die Tiroler ab, ein großer Befreiungsschlag für die Feldkircher. „Wir haben als Team gespielt über die gesamten 60 Minuten“, freute sich Headcoach Dylan Stanley über die kleine Siegserie, die auf viele Niederlagen folgte. „Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt weiß jeder Spieler, was er zu tun hat. Sie haben wieder Selbstvertrauen.“